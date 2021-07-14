صحة الغربية : معاينة محطات الصرف الصحي بقرى مركز زفتى

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وجّه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إدارة صحة البيئة بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد الفقي، بسرعة الانتهاء من معاينات محطات رفع الصرف الصحي والمنتظر إنشاؤها في كل من قري السملاويه وكفر ششتا وكفر السناديه وكفر الجزيره وعزبه نصر شعيب وعزبه الشرقاوي بمركز زفتى، والتي تدخل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قامت لجنة من مديرية الصحه يقودها طارق سلامة، مسؤول الصرف بالإدارة، بالمرور ومعاينة المواقع المذكورة أعلاه، من حيث استيفاؤها للاشتراطات ورفع المعاينات للوزاره لإصدار الموافقة النهائية على المواقع، تمهيدًا لتنفيذ تلك المحطات على أرض الواقع.