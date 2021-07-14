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المشدد 15 سنة لفني زوّر رخصة تعلية مبنى بمجلس مدينة طوخ

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المشدد 15 سنة لفني زوّر رخصة تعلية مبنى بمجلس مدينة طوخ المشدد 15 سنة لفني زوّر رخصة تعلية مبنى بمجلس مدينة طوخ

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قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم، وعضوية المستشاربن عادل ماهر وناجي نصر هلال، وبحضور مصطفي عبدالمنعم وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا على فني صيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ وعزله من وظيفته لتزوير رخصة تعلية لمبنى مقابل الحصول على مبالغ مالية نظير هذه الواقعة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم يعمل فنى صيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ ارتكب تزويرًا في أحد المحررات الحكومية وهى رخصة تعلية دورين الرابع والخامس في مبنى ملك سيدتين تابع لمجلس مدينة طوخ بأن حرر البيانات الخاصة بالرخصة على خلاف الحقيقة ثم ختمها بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لمجلس مدينة طوخ.

وذكرت المحكمة أن المتهم حصل على خاتم شعار الجمهورية بغير حق وأن المتهم تحصل على مبالغ مالية من ملاك المبنى عن طريق الإحتيال وذلك لسلب اموالهما بأن أوهمهما بأن رخصة التعلية هي رخصة صحيحة على خلاف حقيقة كونها مزورة وتمكن بذلك من الاستيلاء على الأموال.

وعندما تقدمتا السيدتان لمكتب خدمة المواطنين بمجلس المدينة للحصول على الموافقة على إدخال المرافق للدورين الرابع والخامس تم كشف الواقعة.

المصرى اليوم

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