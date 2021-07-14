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شكري يلتقي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ماليزيا

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شكري يلتقي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ماليزيا شكري يلتقي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ماليزيا

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تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب.

كما تناولا الإعداد للجنة المشتركة على مستوى وزيريّ الخارجية المقرر عقدها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والترتيبات ذات الصلة في هذا الشأن، بما في ذلك الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين كبار مسؤولي وزارتي خارجية البلدين المقرر عقده بالقاهرة.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.

المصرى اليوم

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