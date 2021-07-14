سميرة سعيد تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة «مون شيري»

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شوّقت الديفا سميرة سعيد جمهورها بمقطع فيديو من كليب أغنيتها الجديدة «mon chéri»، تمهيدًا لطرحها الخامسة من مساء غدٍ الخميس.

ونشرت سميرة سعيد المقطع عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة :«مون شيري غدًا الساعة 5 مساءً».

«مون شيري» تحمل طابع وأجواء السبعينيات وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، كلمات محمد القياتى، ألحان بلال سرور، توزيع هانى يعقوب، ميكس وماستر خالد عز وقام بإخراجها المخرج اللبناني نضال هاني.

يذكر أن الديفا سميرة سعيد قد طرحت مؤخرًا أغنية «الساعة اتنين بالليل» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ضمن أغانى ألبومها الذي قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.