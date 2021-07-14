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تغريم سما المصري 100 ألف جنيه في اتهامها بسب وقذف

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تغريم سما المصري 100 ألف جنيه في اتهامها بسب وقذف مرتضى منصور تغريم سما المصري 100 ألف جنيه في اتهامها بسب وقذف

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قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، بتغريم سامية أحمد عطية عبدالرحمن، والشهيرة بـ«سما المصري»، 100 ألف جنيه في اتهامها بسب وقذف رئيس نادى السابق.

كانت المحكمة قد قررت الجلسة السابقة إخلاء سبيل سما المصرى بتلك القضية إن لم تكن محبوسة على ذمة قضية أخرى.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية رفضت استشكال «سما المصري»، على الحكم الصادر بحبسها عاما وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ«خدش الحياء العام والفسق والفجور».

كانت النيابة قد أحالت «المصري» إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية في 27 يونيو الماضى عاقبت «المصرى» بالسجن 3 سنوات وغرمتها 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام» في قضية أخرى.

المصرى اليوم

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