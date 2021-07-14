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دي مايو يعلن عن زيارة قريبة لليبيا وينفي تمويل إيطاليا لخفر سواحلها

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دي مايو يعلن عن زيارة قريبة لليبيا وينفي تمويل إيطاليا لخفر سواحلها دي مايو يعلن عن زيارة قريبة لليبيا وينفي تمويل إيطاليا لخفر سواحلها

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أنه سيزور مجددا ليبيا في غضون الأسابيع القادمة، مؤكدا اهتمام بالأوضاع في وأنشطة خفر السواحل الليبي بمياه المتوسط.

وكان دي مايو يرد على سؤال بمجلس النواب حول حادثة إطلاق أحد عناصر خفر السواحل الليبي النار على قارب مهاجرين نهاية الشهر الماضي وإذا ما كانت إيطاليا تعتزم المضي قدما في تمويل أنشطته.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية في معرض رده على هذا السؤال، على أن سلطات بلاده «لم تقدم ولن تقدم تمويلا لخفر السواحل الليبي»، مشيرا إلى أن «تعزيز قدرات السلطات الليبية على القيام بأنشطة البحث والإنقاذ في منطقة مسؤوليتها، امتثالاً للقوانين الدولية، هو أحد الخطوط التي تتبعها الحكومة».

وأردف: «جميع مبادراتنا لدعم السلطات الليبية في مجال الهجرة مستوحاة من المبدأ الأساسي المتمثل في حماية أوضاع المهاجرين واللاجئين في البلاد»، وأن عمليات الانقاذ هي «جزء من المبادرات الرامية إلى تعزيز إدارة أكثر فاعلية واحتراما للمعايير الدولية للتدفقات غير النظامية من قبل السلطات الليبية ومكافحة الإتجار بالبشر».

وأكد دي مايو «هذا أحد الجوانب التي تحظى باهتمام كبير من قبل حكومتنا وحكومة الوحدة الوطنية».

المصرى اليوم

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