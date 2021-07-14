إقليم أمهرة الإثيوبي يتعهد بشن هجوم ضد قوات تيجراي

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تعهد إقليم أمهرة الإثيوبي، اليوم الأربعاء، بشن هجوم ضد قوات إقليم تيجراي المجاور، بعد تقدمها في أراضي إقليم أمهرة، الأمر الذي قد يتسبب في مرحلة جديدة من الحرب الأهلية في البلد الأفريقي.

وقال جيزاشيو مولونه، المتحدث باسم الحكومة الإقليمية في أمهرة، إن سلطات الإقليم تحشد قواتها لشن هجوم مضاد، بحسب "رويترز".

ونقلت هيئة الإعلام في أمهرة التابعة للحكومة الإقليمية عن المتحدث أن: "الحكومة انتقلت الآن من الدفاع إلى الهجوم".

وتابع: "ميليشيات أمهرة والقوات الخاصة، حاولت بشكل منهجي الدفاع ولكن الآن نفد صبرنا، واعتبارا من اليوم بدأنا الهجوم".

وتقدمت قوات تيغراي في أراض يقول إقليم أمهرة المجاور إنها تابعة له أمس الثلاثاء، الأمر الذي جعل قادة أمهرة، المتحالفين مع الحكومة الاتحادية، يحثون ميليشيات محلية على التسلح والتعبئة.