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ميشال عون: لا غطاء سياسيا لأي مقصر في حادث مرفأ بيروت

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ميشال عون: لا غطاء سياسيا لأي مقصر في حادث مرفأ بيروت ميشال عون: لا غطاء سياسيا لأي مقصر في حادث مرفأ بيروت

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسيا لأي مقصّر أو مرتكب».

ويأتي تصريح عون بعد يوم من احتجاجات غاضبة نددت بالتعامل مع التحقيق في الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من العام الماضي.

واستمرت الاحتجاجات الغاضبة خارج منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي حيث أقامت عائلات الضحايا من الانفجار محاكاة لجنازتهم ودفنهم خارج منزله.

واشتبك متظاهرون مع قوات الأمن التي تحرس المبنى، والتي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد. وأصيب عشرات من المتظاهرين وقوات الأمن بجروح طفيفة.

وكان وزير الداخلية محمد فهمي قد رفض طلب قاضي التحقيق الرئيسي الجديد برفع الحصانة عن المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم، ما يسمح باستجوابه.

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