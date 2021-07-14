أخبار عاجلة

الجيش اللبناني يُحذر بإطلاق النار تجاه أي مسلح -
رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور) -
تجنب هذه المنبهات لإنقاص وزنك في مدة أسرع -
يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر -
السعودية : عودة الدراسة حضوريًا بشرط الحصول على لقاح كورونا -
حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو) -
وزيرة التضامن: الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري من أهم أسباب عمالة الأطفال -
«إتش سي»: نتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل -
الكويت تبدأ استقبال المسافرين غير الكويتيين المحصنين بلقاحات كورونا -
إطلاق نار في نيو أورلينز الأمريكية وإصابة 5 أشخاص «فيديو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البريدي" يعتمد حركة قادة وقائدات المدارس بـ"تعليم عسير"

Print
"البريدي" يعتمد حركة قادة وقائدات المدارس بـ"تعليم عسير" "البريدي" يعتمد حركة قادة وقائدات المدارس بـ"تعليم عسير"
دعا إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف إلكترونياً

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير المكلف رئيس لجنة القيادات المدرسية سفر البريدي، حركة قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1443هـ.

وأوضح أمين لجنة القيادات رئيس القسم القيادة المدرسية فايز الشهري، أن الحركة تأتي لضمان سير العملية التعليمية، وسد الاحتياج، وتحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات للنقل وفق الشواغر المتاحة.

ودعا "الشهري" جميع المشمولين والمشمولات بالحركة إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف من خلال الرابط الإلكتروني: https://forms.asedu.gov.sa/form/evacuation-school-leaderove، على أن يتم متابعة ذلك من قبل مكاتب التعليم للبنين والبنات.

وأشار إلى أنه يمكن للجميع طباعة خطابات الحركة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني: https://qiada.asedu.gov.sa/move

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ساما": التمويل السكني يتجاوز 153 ألف عقد خلال النصف الأول لـ2021

"ساما": التمويل السكني يتجاوز 153 ألف عقد خلال النصف الأول لـ2021

متحدث الصحة: استمرارنا بالتقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح أمران رئيسان لعدم مواكبة التصاعد الذي يُرصد حول العالم

متحدث الصحة: استمرارنا بالتقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح أمران رئيسان لعدم مواكبة التصاعد الذي يُرصد حول العالم

"الزكاة والضريبة": مزاد علني لبيع "سيارات تشليح" بجمرك جازان.. الأربعاء

"الزكاة والضريبة": مزاد علني لبيع "سيارات تشليح" بجمرك جازان.. الأربعاء

كبدهم قتلى وجرحى وأسرى.. الجيش اليمني يذيق الحوثيين مرارة الانكسار بالجوف

كبدهم قتلى وجرحى وأسرى.. الجيش اليمني يذيق الحوثيين مرارة الانكسار بالجوف