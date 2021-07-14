مجازر وحشية تغتال ملايين الطيور حول العالم من أجل «زينة» سيدات المجتمع

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اعتادت طيور البلشون على التراقص بسيقانها الطويلة بين أقرانها، كثيرا ما تتهادى يمينا ويسارا حتى فى حضور التماسيح المفترسة، فهى من الطبيعة وتعيش فى الطبيعة، لكن التماسيح البشرية كانت لها بالمرصاد.

أخذ القناصة يستهدفون هذا الطائر لانتزاع ريشه الثلجى الناعم الطويل الذى تتكسر على شعراته المتشعبة أشعة الشمس ويسرى فيها بريق القمر.

زينة السيدات وريش الطيور

كانت لندن مركزا لتجارة الريش العالمى فى أواخر القرن التاسع عشر، حيث استقبلت موانيها كميات ضخمة من جلود الطيور، ورؤوسها وأجنحتها، وما لا يحصى من الريش، بينما كانت المبيعات تجتذب المشترين على نطاق دولى.

بينما استباحت أذواق وموضة النساء ارتكاب مجازر جماعية تصيد الطيور الرقيقة، لانتزاع ريشها ووضعه فوق رؤوسهن فى تباه وتفاخر بمستوى البذخ الذى تدل عليه نوع الريشة فوق رأسها.

زينة السيدات وريش الطيور

وكانت تجارة ريش الطيور تدر 20 مليون جنيه إسترلينى فى ذلك الوقت وهو ما يعادل 2.5 مليار جنيه بمقاييس عصرنا، مما يستلزم قتل ما لا يقل عن 200 مليون طائر كل عام فى جميع أنحاء العالم.

بينما قام أحد تجار لندن فى 1887 بتجميع جلود مليونى من طائر البلشون سعيا وراء ريشه الطويل الهوائى، بينما تمكنت مدينة ترينيداد الكاريبية وحدها من تصدير 15 ألف طائر طنان فى الأسبوع فى بدايات القرن التاسع عشر.

وشهد عام 1911 سلخ 25 ألف طائر طنان، وما يزيد على 6 آلاف من طيور الجنة، و2600 نسر وأكثر من 6 آلاف أوقية من ريش البلشون «مالك الحزين».

ولم يبق من هذه التجارة اليوم إلا مقار تجار الريش «بستمت» و«كو لميتيد» فى شرق لندن. كانت بداية النهاية لهذه التجارة المحرمة مع إيميلى وليامسون التى انتابها الذعر الشديد، وكانت فى ذلك الوقت فى الرابعة والثلاثين، فقد رأت الموضة الرائجة بين نساء الطبقة الأرستقراطية والمجتمعات الراقية قائمة على القتل وسفك الدماء البريئة لملايين الطيور حول العالم لمجرد تزيين قبعاتهن بالريش.

زينة السيدات وريش الطيور

راقبت إيميلى ما يحدث مع نوع الطيور الأثير إلى قلبها، وهو طائر «الغطاس المتوج»، والذى ينتمى إلى فصيلة الطيور الغطاسية، فهالها ما يحدث له خاصة بعدما تعرض للصيد الجائر الذى وضعه على حافة الانقراض من أجل تجارة الريش.

وحثت اتحاد علماء الطيور البريطانى للتدخل واتخاذ موقف ضد صناعة قبعات النساء القاتلة، ولكنهم تجاهلوا خطاباتها.

زينة السيدات وريش الطيور

ومن ثم خططت وليامسون لوقف تجارة الريش الجائرة، فدعت صديقاتها إلى احتساء الشاى فى منزلها بديدسبورى، مانشيستر، وطلبت منهن التوقيع على تعهد بعدم ارتداء أى ريش، ومن هنا ولدت فكرة إنشاء جمعية لحماية الطيور، وكان ذلك فى 1889، وكان جميع أعضائها الناشطين ميدانيا من النساء، حيث انتشرت موضة ارتداء الريش على نحو مخيف.

وشهد عام 1891 انضمام الجمعية إلى جماعة نسائية أخرى اسمها جماعة كرويدون للفراء والزعانف والريش، بينما احتفظت باسمها «جمعية حماية الطيور»، وتولت إيملى ويليامسون منصب نائب الرئيس، بينما اضطلعت كل من إليزا فيلب وإيتا ليمون بجماعة كرويدون بمهام الرئاسة.

وبدأت الجمعية فى تنظيم حملات كى تتنازل النساء عن التزين بريش الطيور، وبلغ عدد أعضائها 5 آلاف عضو فى ستة أشهر والذى تضاعف فى 1893، حيث أرسلت ما يزيد على 15 ألف خطاب للجهات المعنية، و50 ألف نشرة سنويا، وأسفرت جهودها عن نجاح ملحوظ حيث لم يعد ريش الطيور يظهر فى جميع محلات القبعات رغم أنه ظل مطروحا للبيع.

زينة السيدات وريش الطيور

وشهد العام ذاته وصول عدد أعضاء الجمعية إلى 10 آلاف عضو، وارتفع العدد إلى 20 ألفا بحلول عام 1898، بينما كان لها 152 فرعا.

وزادت الحاجة إلى السكرتيرات المحليات للتنديد بـ«القبعات القاتلة» فى الشوارع الرئيسية، والمتاجر والكنائس، وتعرض تجار القبعات الغاضبين وسيدات المجتمع وتجار الريش إلى النقد المقذع ووصموا بأنهم أصحاب «تقاليع» الريش.

وضمت عضويتها فى 1899 عشرين ألف عضو، بينما أكدت الملكة فيكتوريا، التى كانت تبغض القسوة نحو الحيوانات، على القرار الملكى الذى يقضى بارتداء جيشها قبعات بريش البلشون واستبدالها بريش النعام المستزرع، ومرت الجمعية بسلسلة من الانتصارات والانكسارات أمام تجار الريش.

الصيد الجائر يستهدف البلشون ومالك الحزين

وحصلت الجمعية على الموافقة الملكية فى 1904 وتم تدشينها رسميا، وعلى الرغم من أن مجلسها ضم عددا كبيرا من الرجال إلا أن النساء هن من اضطلعن بشن الحملات المناهضة لتجارة الريش.

وفى عام 1921، وبعد الحملة التى استغرقت ثلاثين عاما، صدر قانون منع استيراد «الريش»، والذى أنهى التجارة فى جلود الطيور الغريبة، وبدأت الأنواع المعرضة للخطر تتعافى وتعود من جديد. ولكن على الرغم من دورها البارز إلا أن وليامسون ظلت مدفونة فى مجاهل النسيان، وهى المرأة التى تحدت عصرها، ووضعت الحفاظ على حياة الطيور على خريطة بريطانيا السياسية إلى وقتنا الحاضر.