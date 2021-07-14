الهانم.. على راسها ريشة.. نساء يرتدين «قبعات الموت» على أشلاء الجمال (ملف)

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كانت الببغاوات والنعام والطواويس تتباهى بريشها الذى يبعث على الشعور بالبهجة والإحساس الطاغى بالجمال، بينما يغوص البلشون بقدميه الطويلتين فى الماء الضحل متنافسا مع أقرانه من البجع فى صيد الأسماك، وهو يتباهى بردائه «المريش» الذى يتمايل مع نسائم الهواء الرقيقة، فتسقط منه ريشة متأرجحة لتمس الماء مسا رقيقا قبل أن تنجرف معه فى التيار.

الغطاس المتوج

لطالما تباهت بدورها نساء العصر الفيكتورى بقبعات تزين رؤوسهن، وكانت الريشة أو «باقة الريش» فوق القبعة تعكس مكانتها الاجتماعية ووضعها الأرستقراطى والثقافى ومدى ثراء عائلتها وعلو كعبها.

زينة السيدات وريش الطيور

ومن ثم كانت «موضة الدم» هى موضة العصر وقتها، فالتزين كان على أشلاء الطيور الجميلة، لتنزع ريشها من كل لون وطير وتغرس فى قبعات بمختلف الألوان والأشكال، فكل ريشة ولونها والطائر الذى انتزعت منه، بل والمتجر الذى باعها تدل على مكانة المرأة الاجتماعية وموقعها من الطبقة التى تنتمى إليها.

ما حدث هو أن إيميلى وليامسون كانت تعيش حياة زوجية هادئة فى مانشستر، وبينما كانت تقيم حفلا لشرب الشاى فى 1899، استبد بها غضب شديد، رغم أنها تتحلى بصفات الرقة والود.

زينة السيدات وريش الطيور

استغلت السيدة حفل الشاى الذى أقامته فى الظهيرة لتقص على ضيوفها وضيفاتها نبأ المجزرة التى تنال من الطيور حول العالم من أجل عيون السيدات اللاتى تولعن بارتداء القبعات ذات ريش النعام والنسور والبلشون، و«طيور الجنة» وتتفاخرن بتمايل الريش مع إيقاع خطواتهن أينما ذهبن فى الحفلات والمراقص وردهات القصور، وأخذت عليهن تعهدا وقعن عليه بمقاطعة «قبعات الموت»، لتنطلق أول جمعية من نوعها لمناهضة تجارة الريش المحرمة.

زينة السيدات وريش الطيور

وقام محبو «وليامسون» بالكشف عن نموذج مصغر للتمثال الذى تقرر إقامته عرفانا وتقديرا لدورها النضالى ضد تجارة «القسوة» وحفنة من مرضى النرجسية والمظاهر الاجتماعية الكاذبة والموضة «القاتلة».

زينة السيدات وريش الطيور

اعتادت طيور البلشون على التراقص بسيقانها الطويلة بين أقرانها، كثيرا ما تتهادى يمينا ويسارا حتى فى حضور التماسيح المفترسة، فهى من الطبيعة وتعيش فى الطبيعة، لكن التماسيح البشرية كانت لها بالمرصاد.

أخذ القناصة يستهدفون هذا الطائر لانتزاع ريشه الثلجى الناعم الطويل الذى تتكسر على شعراته المتشعبة أشعة الشمس ويسرى فيها بريق القمر، كانت لندن مركزا لتجارة الريش العالمى فى أواخر القرن التاسع عشر.

الصيد الجائر يستهدف البلشون ومالك الحزين

حيث استقبلت موانيها كميات ضخمة من جلود الطيور، ورؤوسها وأجنحتها، وما لا يحصى من الريش، بينما كانت المبيعات تجتذب المشترين على نطاق دولى. المزيد

إيميلى وليامسون محررة الطيور.. نماذج تماثيل لتكريمها

قام محبو «وليامسون» بإماطة اللثام عن نموذج مصغر للتمثال الذى تقرر إقامته عرفانا وتقديرا بدورها فى الحفاظ على الطيور ومناهضة تجارة الموت التى تستهدف هذه المخلوقات الرقيقة من أجل إرضاء حفنة من مرضى النرجسية والمظاهر الاجتماعية الكاذبة والموضة «القاتلة».

تمثال إيملى وليامسون

ولدت إيملى باتيسون فى 17 أبريل عام 1855 بهاى فيلد، لانكستير، وتزوجت فى السابعة والعشرين من المحامى روبرت وود وليامسون، ابن أمين متحف التاريخ الطبيعى فى مانشستر، ولم تسفر الزيجة عن إنجاب أطفال، ولكن الزوجين وظفا طاقتهما فى إنشاء حديقة كبيرة فى موطنهما فى منطقة ديدسبورى، والتى صارت معروفة اليوم باسم «منتزه موس فلتشر». المزيد