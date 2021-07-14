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قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن «مصر للطيران» قررت تشغيل 240 رحلة جوية إلى شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان ومرسى علم، لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد في مناطق الجذب السياحي بمصر، وذلك في الفترة من 15 يوليو حتى 25 يوليو الجاري، مع التزام تام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر وعلي متن طائرات الشركة، وذلك في إطار توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية للاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية خاصة خلال فترة عيد الأضحي.

وأضاف أبوالعينين أنه تقرر تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة لجذب كل شرائح المجتمع من القاهرة إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر بسعر موحد 2150 جنيها، وأسوان ومرسي علم بسعر موحد 2450 جنيها.

رحلات مصر للطيران

رحلات مصر للطيران

رحلات مصر للطيران