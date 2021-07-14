حالة الطقس غدًا الخميس.. والأرصاد تُعلن توقعات الأسبوع المقبل

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء ضمن تقرير حالة الطقس في مصر في 6 أيام اعتبارًا من بعد غدٍ الجمعة وحتى الأحد المقبل، وتصل درجة الحرارة العظمي في الصعيد إلى 45 درجة وتستمر مرتفعة هناك حتى يوم الإثنين وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 46 درجة يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل.

توقعات بموجة حارة خلال حالة الطقس المتوقعة.. وتفاصيل درجات الحرارة العظمي والمحسوسة

قالت هيئة الأرصاد الجوية بوجود ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ضمن حالة الطقس هذا الأسبوع وتستمر الموجة الحارة من الجمعة وحتى الأحد على كافة الأنحاء وتستمر حتى الإثنين في جنوب الصعيد.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمي في القاهرة الوجه البحري غدًا الخميس والإثنين والثلاثاء المقبلين 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، وترتفع العظمي يومي الجمعة إلى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة، وتنخفض يوم السبت إلى 38 للعظمي و40 للمحسوسة.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمي المتوسطة في السواحل الشمالية غدًا الخميس والأحد المقبل 32 درجة والمحسوسة 35 درجة، وتكون الجمعة والسبت 33 للعظمي و36 للمحسوسة، وتنخفص الإثنين والثلاثاء إلى 30 درجة للعظمي و33 للمحسوسة.

وترتفع درجة الحرارة العظمي في جنوب سيناء غدًا الخميس والجمعة والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل إلى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة، وتصل السبت والأحد إلى 41 درجة للعظمي و43 درجة للمحسوسة.

وتظل درجة الحرارة العظمي غدًا في شمال الصعيد عند 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، وترتفع الجمعة إلى 40 درجة والمحسوسة 42، وتصل السبت والأحد إلى 41 للعظمي و43 للمحسوسة، بينما تنخفض الإثنين والثلاثاء إلى 39 للعظمي و40 للمحسوسة.

وتتصاعد متوسطات درجات الحرارة العظمي من 40 الخميس إلى 42 الجمعة ثم 44 السبت، وتصل إلى 45 الأحد والإثنين، ثم تنخفض إلى 33 الثلاثاء، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 الخميس، و43 الجمعة، و45 السبت، و46 الأحد والإثنين، و44 الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ترتفع على أغلب الأنحاء اعتبارًا من يوم الجمعة وحتى الأحد من الأسبوع المقبل، ويزيد التعرض لأشعة الشمس من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الخميس.. وارتفاع درجة الحرارة من الجمعة للأحد

تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس في مصر

يكون الطقس غدًا أشبه بحالة الطقس اليوم، ويسود غدًا خلال النهار طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة بجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

حالة البحر المتوسط والأحمر معتدلة غدًا، ويرتفع الموج من متر ونصف لمترين في البحرين، والرياح شمالية غربية في البحر المتوسط، من شمالية غربية إلى جنوبية غربية في البحر الأحمر.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة الكبري والسواحل الشالية والوجه البحري، كما تنشط الرياح على القاهرة وجنوب سيناء والسواحل الغربية، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية سرعتها من 14 إلى 17 عقدة.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا الخميس

تكون درجات الحرارة في القاهرة الخميس 37-25 ودرجة الحرارة المحسوسة 39، وفي الإسكندرية ترتفع إلى 32-24 والمحسوسة 34 درجة.

تكون درجة الأعلي في مصر غدًا 41 درجة للعظمي في أسوان وأبوسمبل وإدفو، والصغري في أسوان 27 وفي إدفو وأبوسمبل 28 درجة، بينما تكون المحسوسة 42 درجة.

وتكون درجة الحرارة الوادي الجديد 41-27، المنيا 37-25، الطور 37-25، شلاتين 38-27، حلايب 36-27، العريش 33-25، بني سويف 37-25، الأقصر 40-27، سوهاج 39-25، شرم الشيخ 39-28، أسيوط 38-25، قنا 39-27، الغردقة 39-28، الفيوم 37-24 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في دمياط 32-25، بورسعيد 32-26، دمنهور 35-24، المنصورة 37-25، السويس 37-25، الزقازيق 37-25، شبين الكوم 37-25، رفح 32-24، السلوم 32-23، بلطيم 32-23، سيوة 38-23، الإسماعيلية 37-25، طنطا 36-25 درجة.

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