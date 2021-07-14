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رئيس الشعبة في الغرفة التجارية بدمياط: خطوات جادة للارتقاء بصناعة الأثاث بالمحافظة

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رئيس الشعبة في الغرفة التجارية بدمياط: خطوات جادة للارتقاء بصناعة الأثاث بالمحافظة رئيس الشعبة في الغرفة التجارية بدمياط: خطوات جادة للارتقاء بصناعة الأثاث بالمحافظة

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قال سلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط إن الغرفة تبذل جهودا مكثفة لدفع عجلة التسويق، مشيرًا إلى أن شعبة الأثاث تقدمت بدراسة ومقترح للخروج من الأزمة الراهنة «دعمناها وقمنا بتسليمها لكافة الجهات المختصة».

وأضاف «الجحر» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن الغرفة التجارية أقامت لقاءات عديدة مع جميع الهيئات المسؤلة عن صناعة الأثاث لوضع رؤية شاملة تهدف للارتقاء بصناعة الأثاث وتحسين أحوال العاملين بها، لافتا أن الغرفة شاركت مؤخرا بمعرض تراثنا في القاهرة بدون أي مقابل «مجاني» بالكامل واستفاد منه 20عارض بشكل مباشر، واستفادت منه دمياط كلها بظهور صورة دمياط الجيدة من خلال منتجات متميزة.

وأشار إلى أن الغرفة شاركت في معرض آخر مجاني لـ 10 عارضين تم اختيارهم بالقرعة المباشرة (صنع في دمياط بأرض المعارض) وحرص ممثلي الشعبة على التواجد في كافة المعارض بكافة الأماكن لتشجيع العارضين ونشر ثقافة العرض الخارجي في المحافظات للخروج من الأزمة.

وكشف رئيس شعبة الأثاث عن أنه يتم الإعداد لأول مرة في دمياط وبالتعاون مع المحافظة لتنظيم الجمعة البيضاء في نوفمبر المقبل، وتقديم الخصومات والعروض، للترويج للأثاث الدمياطي، واستعادة جذب العملاء والمشترين من خارج دمياط.

المصرى اليوم

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