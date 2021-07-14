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عون يدعو لتشكيل حكومة لبنانية جديدة لإجراء الإصلاحات الضرورية

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عون يدعو لتشكيل حكومة لبنانية جديدة لإجراء الإصلاحات الضرورية عون يدعو لتشكيل حكومة لبنانية جديدة لإجراء الإصلاحات الضرورية

جي بي سي نيوز :- دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة جديدة أولويتها إجراء الاصلاحات الضرورية وإزالة العراقيل من أمام تحقيقها لأنها الأساس في إعادة نهضة البلاد في مختلف المجالات وكشف الحقائق التي أدت إلى الأزمة التي وقع بها لبنان وتحديد المسؤوليات.
وقال عون في تصريح صحفي أصدره مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، إن لبنان يتابع الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدته على الخروج من أزمته الراهنة، والتي تؤكد اهتمامه الدائم به على مختلف الصعد السياسية والإنسانية والمعيشية.
وبين أن التدقيق المالي الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان، يعتبر محطة أساسية في مسار الاصلاحات لا سيما وأن هذا التدقيق كان من المطالب الأولى التي أبداها صندوق النقد الدولي، كما أن المبادرة الفرنسية تضمنت في أول بند منها إجراء تدقيق مالي في هذه الحسابات.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

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