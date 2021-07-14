أخبار عاجلة

الجيش اللبناني يُحذر بإطلاق النار تجاه أي مسلح -
رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور) -
تجنب هذه المنبهات لإنقاص وزنك في مدة أسرع -
يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر -
السعودية : عودة الدراسة حضوريًا بشرط الحصول على لقاح كورونا -
حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو) -
وزيرة التضامن: الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري من أهم أسباب عمالة الأطفال -
«إتش سي»: نتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل -
الكويت تبدأ استقبال المسافرين غير الكويتيين المحصنين بلقاحات كورونا -
إطلاق نار في نيو أورلينز الأمريكية وإصابة 5 أشخاص «فيديو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشفى فهد المركزي يطلق خدمة "العيادة عن بعد" لسجناء إصلاحية جازان

Print
مستشفى فهد المركزي يطلق خدمة "العيادة عن بعد" لسجناء إصلاحية جازان مستشفى فهد المركزي يطلق خدمة "العيادة عن بعد" لسجناء إصلاحية جازان
بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة

مستشفى فهد المركزي يطلق خدمة

أطلقت صحة جازان، ممثلة في مستشفى الملك فهد المركزي، اليوم، خدمة "العيادة عن بعد"، للمرضى نزلاء الإصلاحية العامة بجازان، من خلال الاتصال المرئي، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة.

وذكرت "صحة جازان" أن العيادة في يومها الأول شهدت حضور 35 مريضًا، وإجراء الفحص الطبي وتسجيل وصفات علاجية لهم.

وقالت: إن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار ، بهدف تقليل تواجد السجناء داخل المستشفى وخدمتهم من مقر تواجدهم داخل الإصلاحية.

وأضافت أن هذه الخدمة أتاحت التقاء النزيل مع طبيبه ومناقشة حالته الصحية، وتسجيل الأدوية وتأمين وسيلة إيصالها دون الحاجة لمراجعة المستشفى عبر خدمة البريد الدوائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1084 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1084 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صحة كفرالشيخ تعلن عن أماكن التطعيم ضد فيروس كورونا

صحة كفرالشيخ تعلن عن أماكن التطعيم ضد فيروس كورونا

الأشد فتكا والأوسع انتشارا.. تحذير برلماني من «الموجة الرابعة» لفيروس كورونا

الأشد فتكا والأوسع انتشارا.. تحذير برلماني من «الموجة الرابعة» لفيروس كورونا

الأشد فتكا والأوسع انتشارا.. تحذير برلماني من انتشار الموجه الرابعة لفيروس كورونا

الأشد فتكا والأوسع انتشارا.. تحذير برلماني من انتشار الموجه الرابعة لفيروس كورونا