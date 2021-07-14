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"زين " توقع مذكرة تفاهم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية

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"زين السعودية" توقع مذكرة تفاهم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية "زين " توقع مذكرة تفاهم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
التزامًا بنهجها في الاستدامة المؤسسية

وقّعت "زين " مذكرة تفاهم مع شركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير"، بهدف تدوير المخلفات الإلكترونية.

جاء ذلك ضمن التزام "زين السعودية" بنهجها لتطبيق الاستدامة المؤسسية والمجتمعية، وتماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وحماية البيئة، وبما ينسجم مع مبادرتَي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتركز مذكرة التفاهم على تحقيق مجموعة أهداف تتمثل بحماية البيئة في المملكة، ونشر ثقافة إعادة تدوير للمخلفات الإلكترونية في المجتمع، والالتزام بأمن وسرية المعلومات المخزنة عبر إتلاف البيانات داخل الأجهزة المراد تدويرها بمجرد استلامها.

وأشار الرئيس التنفيذي للتواصل في "زين السعودية" ريان بن عبد الله التركي، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل ترجمة فعلية لجهود الشركة في أن تكون رائدة العمل المؤسسي المستدام والمراعي لمتطلبات حياة أفضل وأكثر جودة.

وقال: "نلتزم في زين السعودية بالحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع؛ انطلاقًا من مسؤوليتنا كشركة وطنية رائدة في تنفيذ مبادرات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لمجتمعٍ أكثر حيوية واستدامة، ومواكبةً لأهداف التنمية المستدامة "SDG".

بدوره اعتبر العضو المنتدب في "تدوير" ناصر محمد الذويب، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود حكومة المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق مبادرة "السعودية الخضراء" التي أحد أهدافها التحول من عملية ردم النفايات إلى إعادة تدويرها، للوصول إلى الاستدامة البيئية والمساهمة الفعّالة في الاقتصاد الدائري في المملكة، التي تمثّل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية أحد مكوناتها الأساسية.

وكذا تساهم الشركة في تعزيز الصادرات والاقتصاد الوطني السعودي عبر تصدير منتجات التدوير إلى السوق الأوروبي والآسيوي، وغيرهما من الأسواق العالمية، أو تحويلها إلى طاقة لتدخل في الصناعة والاقتصاد مرة أخرى.

وقال: "تركز مهامنا على نقل وإتلاف المخلفات الإلكترونية والكهربائية طبقاً للمعايير المعتمدة، كما نلتزم بالحفاظ على المعلومات الموجودة داخل الأجهزة وسرّيتها، وستحصل زين السعودية على شهادة رسمية معتمدة ومختومة تؤكد عملية الإتلاف وفقًا للمعايير البيئية المطبقة".

يذكر أن مجموعة "زين" قد حصلت على المركز الأول ضمن شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيف مجالات التصدّي لتغير المناخ، وهي مدرجة في القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون "CDP" مع تصنيف متقدم في نطاق الإدارة (بي)، وهو التصنيف الخاص بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية، وذلك بعد أن نجحت في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لـ"مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون".

كما تستمرّ "زين السعودية" في تعزيز دورها على مستوى الاستدامة المؤسسية؛ حيث شاركت في رعاية الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، ودخلت في شراكة استراتيجية مع جمعية "تمكين الشباب" "مينتور السعودية"، لإطلاق برامج هادفة ومبادرات فعالة لتطوير مهارات الشباب الحياتية وقدراتهم المهنية، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات العمل الاجتماعي والتنمية البشرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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