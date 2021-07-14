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أمانة الشرقية تغلق ٥ منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق ٥ منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية أمانة الشرقية تغلق ٥ منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
نفذت ١٦٠٨ جولات في الأسواق والمراكز التجارية والمنافذ

أمانة الشرقية تغلق ٥ منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس ١٦٠٨ جولات رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق ٥ منشآت مخالفة، وضبط ٨٢ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "٩٤٠" بالأمانة ٢٩ بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ، وتفعيل مبادرة "ممتثل".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "٩٤٠".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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