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زكي عبدالفتاح: إمكانيات علي لطفي أعلى من الشناوي..ومفيش حارس يستحق الإحتراف

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زكي عبدالفتاح: إمكانيات علي لطفي أعلى من الشناوي..ومفيش حارس يستحق الإحتراف زكي عبدالفتاح: إمكانيات علي لطفي أعلى من الشناوي..ومفيش حارس يستحق الإحتراف

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يرى زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى الوطني الأسبق، أن إمكانيات على لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أفضل من محمد الشناوي، حارس الفريق الأحمر والمنتخب الوطني.

وقال زكي عبدالفتاح، في تصريحات تلفزيونية :«علي لطفي، حارس مرمى مميز للغاية، إمكانياته الفنية أعلى من محمد الشناوي، لو لعب 6 مباريات متتالية، سيكون هو الحارس رقم واحد»، مضيفًا :«قمت بتدريب، على لطفي، مع المنتخب الأول وأعلم إمكانياته جيدًا وهو يستحق الحصول على فرصة مع الأهلي».

وأشار :«لا يوجد حارس في يستحق الاحتراف في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، الشناوي، سنه كبير وأمر احترافه صعب للغاية»، موضحا :«أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، كان يستحق الاحتراف في أوروبا، ولكن تراجع مستواه الفني».

وأكمل :«محمد صبحي، حارس مرمى الاتحاد السكندري، كان يستحق المشاركة بشكل أساسي في أولمبياد طوكيو، على حساب محمد الشناوي، خاصة أنه ظهر بمستوى مميز مع ناديه هذا الموسم».

المصرى اليوم

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