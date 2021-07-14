«التعليم» تتيح مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة على المنصة الإلكترونية للوزارة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، إتاحة فرصة التواصل بين الطلاب والمعلمين المتميزين من خلال البث المباشر لحصص المراجعة النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام وذلك على المنصة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط: https://stream.moe.gov.eg/

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن مشاهدة الحصص مسجلة على قناة اليوتيوب https://youtube.com/c/MoEEgyptEduStream.

وأشارت إلى أنه تتوفر على القناة شرح لتدريب الطلاب على الإجابات النموذجية للاختبارات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على خدمة الطلاب من خلال الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاع التعليم العام والمديريات التعليمية.