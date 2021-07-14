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كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، عن أن العالم يمر حاليا ببداية موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال «تيدروس» خلال جلسة للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، الأربعاء، إن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم، ناجم بالدرجة الأولى عن انتشار سلالة «دلتا» المكتشفة لأول مرة في الهند.

وتابع: «تمثل سلالة دلتا أحد أهم العوامل للارتفاع الحالي لمؤشرات الانتقال، وكذلك الاتصالات الاجتماعية والتنقلات المتزايدة، إضافة إلى الاعتماد غير المنهج للإجراءات المؤكدة في مجالين الصحي والاجتماعي».

كانت المنظمة قد كشفت عن أن نسخة «دلتا» من فيروس كورونا انشرت حاليًا في 111 دولة حول العالم.