محافظ أسيوط أمام «النواب»: مشروعات المياه في «حياة كريمة» تكلفتها 4 مليارات جنيه

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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب الحسيني عيسی جلال بشأن «إقامة كوبرى علوى يمر أعلى مزلقان السكة الحديد بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، والمطالبة بالاهتمام بالطرق الداخلية بالمركز، ومدى تأثير ذلك على سير حياة المواطنين».

وطالب النائب محافظ أسيوط بـ«وضع جدول زمني للانتهاء من إقامة الكوبري لتخفيف المعاناة عن المواطنين، كما طالب بسرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحي في الغنايم».

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتضامن مع النائب في طلل الإحاطة، وأضاف: «أي طلب موجود في الإدارة المحلية أنا جاهز وموجود، ومحطة الغنايم للمعالجة والصرف الصحي اشتغلت بعد جهد غير عادي وذلك بعد تدخل رئيس الوزراء»، وعقب النائب، قائلًا: «المحطة اشتغلت ولكن مفيش محطة معالجة».

وحول كوبرى مزلقان «صدفا» تابع محافظ اسيوط: «متضامن مع الطلب، ولو قدرنا نوفر التمويل المالي سيتم تنفيذه، حيث توجد مشقة بالفعل في عبور الطريق، وهناك اهتمام بمشروعات الكباري في أسيوط كلها، وكوبري منقباد سيكلف المحافظة 400 ملبون جنيه، وسيتم الانتهاء منه قريبا».

وأشار محافظ أسيوط إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، قائلًا: «ستُغير وجه الحياة في القري من حيث الخدمات والمشروعات التنموية وظروف المعيشة»، مشيرًا إلى أن تكلفة مشروعات المياه ومحطات المعالجة في مبادرة «حياة كريمة» بأسيوط تبلغ 4 مليارات جنيه.