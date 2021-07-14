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يستعد منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي ستنطلق بالعاصمة اليابانية.
وسيتكون مواجهات منتخب مصر في المواعيد التالية
|مصر
|إسبانيا
|الخميس 22 يوليو
|التاسعة ونصف صباحاً
|مصر
|الأرجنتين
|الأحد 25 يوليو
|التاسعة ونصف صباحاً
|مصر
|أستراليا
|الأربعاء 28 يوليو
|11 صباحاً
وكان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قد أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود الونش).
حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.
خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.
خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.
القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو
ومن المقرر أن يتم نقل فاعليات أولمبياد طوكيو 2020 بما فيها مباريات منتخب مصر لكرة القدم عبر شبكة قنوات بين سبورت.