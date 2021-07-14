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موعد مباريات منتخب في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

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موعد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة موعد مباريات منتخب في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

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يستعد منتخب الأوليمبي لكرة القدم لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي ستنطلق بالعاصمة اليابانية.

وسيتكون مواجهات منتخب مصر في المواعيد التالية

مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً
مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً
مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً

وكان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قد أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو

ومن المقرر أن يتم نقل فاعليات أولمبياد طوكيو 2020 بما فيها مباريات منتخب مصر لكرة القدم عبر قنوات بين سبورت.

المصرى اليوم

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