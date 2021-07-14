أخبار عاجلة

مركز التخصيص: إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير -
جمهوره ده حماه .. حمو عمل متحف وثائقي للأهلي في الشارع -
شاهد.. مطار مراكش يستقبل أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والمغرب -
طارق حامد يحسم موقفه من العروض الخليجية -
كواليس جلسات شوقي غريب مع لاعبي المنتخب الأولمبي -
«الأطباء» توافق على عرض «الأكاديمية العربية» بمنح دراسية لأعضاءها بخصم 40% -
أُصيبت بإعياء شديد.. الإسعاف تنقل طالبة بالثانوية إلى المستشفى بسبب «طلق الولادة» -
موقف مصطفى فتحي من تجديد عقده مع الزمالك -
تفاصيل عرض الزمالك لضم كريم العراقي -
135 مليون دولار قيمة صادرات الاسمنت خلال 5 اشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الرياضة يجتمع برؤساء الأندية.. تعرف على التفاصيل

Print
وزير الرياضة يجتمع برؤساء الأندية.. تعرف على التفاصيل وزير الرياضة يجتمع برؤساء الأندية.. تعرف على التفاصيل

وزير الرياضة يجتمع برؤساء الأندية.. تعرف على التفاصيل

عقد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض؛ اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ومسؤولي الوزارة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبد العزيز العفالق.

وفي بداية اللقاء رحّب "الفيصل" برؤساء الأندية، مقدمًا شكره لهم على كافة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وحرصهم الكبير على تطوير العمل داخل الأندية الرياضية، لتصبح مواكبة للتطور الذي يشهده القطاع الرياضي في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.

عقب ذلك تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع، من خلال الحديث عن استعدادات الأندية للموسم الرياضي المقبل، والتطرق إلى استراتيجية دعم الأندية والكفاءة المالية، وتطوير مبادرة الحوكمة المتضمنة عدداً من التحديثات التي تم إجراؤها، لتصبح الأندية أكثر استدامة إداريّاً وماليّاً، إلى جانب التأكيد على أهمية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأندية الرياضية، والتعامل معها بمنظور أوسع وأشمل، مع استحداث سياسة ملكية فكرية لكل نادٍ، بالإضافة إلى مواصلة الاهتمام بالألعاب المختلفة وتطويرها، للوصول إلى بيئة رياضية مميزة تسهم في نمو القطاع الرياضي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي ختام اللقاء استمع وزير الرياضة إلى عدد من الملاحظات والاستفسارات من رؤساء الأندية، مؤكداً دورهم المهم في تفعيل الجوانب الاستثمارية والعمل على تعزيزها، لزيادة المداخيل والإيرادات المالية، من أجل مستقبل يسهم في تطور أندية المملكة ونموها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الخارجية تدين إطلاق ميليشيات الحوثي 3 طائرات مفخخة وصاروخا باتجاه السعودية

الخارجية تدين إطلاق ميليشيات الحوثي 3 طائرات مفخخة وصاروخا باتجاه السعودية

ارتفاع مستهل التعاملات .. سعر الذهب في السعودية صباح الاثنين 26 يوليو 2021

ارتفاع مستهل التعاملات .. سعر الذهب في السعودية صباح الاثنين 26 يوليو 2021

"الاتصالات المتكاملة" توقّع اتفاقية مع "زين السعودية" للاستفادة من بنيتها التحتية

"الاتصالات المتكاملة" توقّع اتفاقية مع "زين السعودية" للاستفادة من بنيتها التحتية

هل تقف السعودية وراء "فتنة الأردن"؟.. هكذا ردّ الملك عبدالله

هل تقف السعودية وراء "فتنة الأردن"؟.. هكذا ردّ الملك عبدالله