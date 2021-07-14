ورشة لاستطلاع آراء العموم والمختصين حول مسودات اللوائح الفنية للسلامة في الآلات- 3

★ ★ ★ ★ ★

"المواصفات" تؤكد حرصها على إخطار اتحاد الغرف والمفوضية الأوروبية بمسودة اللائحة

حرصت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة على استطلاع رأي المختصين والمهتمين من العموم والمُصنعين والموردين، حول مسودة اللائحة الفنية للسلامة في الآلات- الجزء الثالث: معدات الرفع، واللائحة الفنية للغراء والمواد اللاصقة، وذلك خلال ورشة عمل عقدتها لهذا الغرض.

وقالت "الهيئة": إنها تقوم وبشكل مستمر بطرح مسودات اللوائح قبل اعتمادها على العموم والجهات المختصة محلياً ودولياً؛ حيث تُخطر منظمة التجارة العالمية بمسودة اللائحة، وتنشر المسودة على منصة استطلاع، إلى جانب موقع الهيئة الإلكتروني لاستقبال مرئيات العموم، كما تقوم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بإخطار اتحاد الغرف، وكذلك المفوضية الأوروبية بمسودة اللائحة.

وأشارت إلى أن اللائحة الفنية للسلامة في الآلات- الجزء الثالث: معدات الرفع، سوف تُطبَّق على معدات الرفع، ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل، ويستثنى من تطبيق هذه اللائحة: وسائل نقل الأشخاص على الكابلات أو خطوط السكك الحديدية المعلقة، معدات الرفع المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية، السلالم والممرات الميكانيكية المتحركة، والمصاعد المؤقتة لنقل العاملين في المواقع الإنشائية.

وتُطبق اللائحة الفنية للغراء والمواد اللاصقة على كل منتجات المواد اللاصقة والغراء، سواء كانت عبارة عن أشرطة أو سوائل أو مسحوق أو عجين، والتي تُصنّف حسب مهامها: المواد اللاصقة للجلود والأحذية وللمنتجات الخشبية وللورق والكرتون والتعبئة والتغليف ولأنظمة الأنابيب، والأشرطة اللاصقة الذاتية البلاستيكية والتي تشمل: الأشرطة اللاصقة بكافة أنواعها الشفافة والملونة والمطبوعة والأشرطة اللاصقة للأغراض الكهربائية، وكذلك الأشرطة اللاصقة الورقية والنسيجية والتي تشمل: الأشرطة اللاصقة بكافة أنواعها الشفافة والملونة والمطبوعة، إلى جانب الغراء والأصباغ اللاصقة.

وتستثنى من تطبيق اللائحة الفنية للغراء والمواد اللاصقة الغراء والمواد اللاصقة لأغراض البناء التي تخضع لأحكام اللوائح الفنية الخاصة بمواد البناء، وكذلك المواد اللاصقة التي تكون للأغراض الطبية والغذائية الخاضعة للهيئة العامة للدواء والغذاء.