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"الزكاة" تدعو مكلفي قطاع الأعمال لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

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"الزكاة" تدعو مكلفي قطاع الأعمال لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة "الزكاة" تدعو مكلفي قطاع الأعمال لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
في موعدٍ أقصاه الحادي والثلاثون من شهر يوليو الجاري

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عن شهر يونيو الماضي والربع الثاني من عام 2021م، وذلك في موعدٍ أقصاه الحادي والثلاثون من شهر يوليو الجاري.

وحثت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على "تويتر" (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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