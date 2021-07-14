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"الحقيل" يتفقد منظومة الأمانة والبلديات في خدمة الحجاج بالعاصمة المقدسة

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"الحقيل" يتفقد منظومة الأمانة والبلديات في خدمة الحجاج بالعاصمة المقدسة "الحقيل" يتفقد منظومة الأمانة والبلديات في خدمة الحجاج بالعاصمة المقدسة
اطلع على جاهزية مقرات الضيافة بمشعر منى لتقديم أفضل الخدمات للحجيج

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، استعدادات الوزارة وأمانة العاصمة المقدسة والبلديات الفرعية لتقديم أفضل مستوى من الخدمة لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.

وتابع مشروعات الوزارة وبرامجها في مجال الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء والإعاشة من خلال الشركات المتخصصة في برامج إعاشة ضيوف الرحمن ، وأعمال الإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة في إطار منظومة عمل القطاعات التي هيأتها حكومة المملكة العربية لخدمة الحجيج كل عام .

وبدأ "الحقيل" جولته التفقدية بالاطلاع على خطط أمانة العاصمة المقدسة للخدمات في موسم الحج، وآلية تنفيذها مع الجهات المختصة ، والاطلاع على جاهزية مقرات الضيافة بمشعر منى؛ لتقديم أفضل الخدمات للحجيج.

بعد ذلك، زار الوزير منشأة الجمرات، وفرقها الخاصة بالنظافة والمخازن الأرضية، وممرات المشاة والتي تضم أطول ممر مشاة بالعالم بطول 25 كلم إلى جانب تفقد مجازر الأضاحي والهدي الحديثة بالمعيصم ، واستعدادها لاستقبال الأضاحي والهدي خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، كما تأكد من جاهزية فرق العمل وآلياتها في أعمال جبل الرحمة، واطلع على نموذج لمراكز الخدمات البلدية المصغرة داخل المشاعر المقدسة تباشر اعمالها لخدمة الحجيج من اصحاح بيئي ونظافة وتنسيق مع الجهات الأخرى .

وقام "الحقيل" بجولة تفقدية في مخيمات الضيافة بمشعر عرفات، ومواقع الخدمات ، وأماكن نزول الحجاج بمزدلفة ، واطلع على سير العمل في غرفة عمليات نفق الملك خالد ضمن التأكد من جاهزية 58 نفقاً و 60 جسراً تخدم ضيوف الرحمن من المسجد الحرام إلى المشاعر المقدسة.

وتفقد منظومة المواقع للخدمات التي تتكاتف وتتضافر بين القطاعات الحكومية والأهلية في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن، شملت الدائري الرابع، والمنطقة المركزية، والمسجد الحرام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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