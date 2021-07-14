بعد فوزها بجائزة أفضل دار نشر بمعرض الكتاب.. دار كيان: الفوز يحمسنا للعمل بصورة أفضل

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قال محمد جميل صبري، مدير دار كيان للنشر والتوزيع، إنه يفتخر لفوز «كيان» بجائزة أفضل دار نشر بمسابقة الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الفوز على الإطلاق.

وأضاف «جميل» أن لهذا الفوز «فرحة عظيمة»، مشيرًا إلى أنه يحمسهم أكثر لتقديم أعمال أدبية جيدة خلال الفترة المقبلة.

وعن الجديد، الذي قدمته «كيان» بالدورة الحالية من معرض الكتاب؛ قال «جميل»، إن الدار قدمت أعمالا جديدة خلال هذه الدورة، سواء في مجال الترجمة أو التنمية البشرية، وكذلك الأدب من روايات ومجموعات قصصية وكتب متنوعة.

وأشاد «جميل» بمشاركة كيان في معرض الكتاب بدورته الاستثنائية، قائلا: «المشاركة كانت جيدة، ونجحت جدا رغم توقعنا بأن يكون الوضع سيئًا، لكن نجاحها فاق كل التوقعات، كما كان الجمهور رائعًا والهيئة المصرية العامة للكتاب لعبت دورًا كبيرًا لنجاح هذه الدورة».