أخبار عاجلة

شاهد.. مطار مراكش يستقبل أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والمغرب -
طارق حامد يحسم موقفه من العروض الخليجية -
كواليس جلسات شوقي غريب مع لاعبي المنتخب الأولمبي -
«الأطباء» توافق على عرض «الأكاديمية العربية» بمنح دراسية لأعضاءها بخصم 40% -
أُصيبت بإعياء شديد.. الإسعاف تنقل طالبة بالثانوية إلى المستشفى بسبب «طلق الولادة» -
موقف مصطفى فتحي من تجديد عقده مع الزمالك -
تفاصيل عرض الزمالك لضم كريم العراقي -
135 مليون دولار قيمة صادرات الاسمنت خلال 5 اشهر -
منها انشاء سجل إلكتروني..... 5 تعديلات علي قانون التمويل العقاري -
المشير خليفة حفتر يصف أحداث تونس بـ«انتفاضة شعبية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد فوزها بجائزة أفضل دار نشر بمعرض الكتاب.. دار كيان: الفوز يحمسنا للعمل بصورة أفضل

Print
بعد فوزها بجائزة أفضل دار نشر بمعرض الكتاب.. دار كيان: الفوز يحمسنا للعمل بصورة أفضل بعد فوزها بجائزة أفضل دار نشر بمعرض الكتاب.. دار كيان: الفوز يحمسنا للعمل بصورة أفضل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد جميل صبري، مدير دار كيان للنشر والتوزيع، إنه يفتخر لفوز «كيان» بجائزة أفضل دار نشر بمسابقة الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الفوز على الإطلاق.

وأضاف «جميل» أن لهذا الفوز «فرحة عظيمة»، مشيرًا إلى أنه يحمسهم أكثر لتقديم أعمال أدبية جيدة خلال الفترة المقبلة.

وعن الجديد، الذي قدمته «كيان» بالدورة الحالية من معرض الكتاب؛ قال «جميل»، إن الدار قدمت أعمالا جديدة خلال هذه الدورة، سواء في مجال الترجمة أو التنمية البشرية، وكذلك الأدب من روايات ومجموعات قصصية وكتب متنوعة.

وأشاد «جميل» بمشاركة كيان في معرض الكتاب بدورته الاستثنائية، قائلا: «المشاركة كانت جيدة، ونجحت جدا رغم توقعنا بأن يكون الوضع سيئًا، لكن نجاحها فاق كل التوقعات، كما كان الجمهور رائعًا والهيئة المصرية العامة للكتاب لعبت دورًا كبيرًا لنجاح هذه الدورة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طارق حامد يحسم موقفه من العروض الخليجية

طارق حامد يحسم موقفه من العروض الخليجية

كواليس جلسات شوقي غريب مع لاعبي المنتخب الأولمبي

كواليس جلسات شوقي غريب مع لاعبي المنتخب الأولمبي

«الأطباء» توافق على عرض «الأكاديمية العربية» بمنح دراسية لأعضاءها بخصم 40%

«الأطباء» توافق على عرض «الأكاديمية العربية» بمنح دراسية لأعضاءها بخصم 40%

أُصيبت بإعياء شديد.. الإسعاف تنقل طالبة بالثانوية إلى المستشفى بسبب «طلق الولادة»

أُصيبت بإعياء شديد.. الإسعاف تنقل طالبة بالثانوية إلى المستشفى بسبب «طلق الولادة»