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زار الورشة الفنية لصيانة السيارات.. وتفقد ما تحويه من معدات وقطع غيار

وقف رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى، على استعدادات الهيئة لحج هذا العام 1442هـ، خلال زيارة تفقدية إلى مركز الإسناد بمشعر مزدلفة اطلع خلالها على مستودع التموين الطبي وما يحتويه من قطع ومستهلكات طبية بالإضافة للأجهزة الطبية التي تزود فيها سيارات الإسعاف.

واطلع "العويسي" على تجهيز سيارة الإسعاف من التموين الطبي وزار الورشة الفنية لصيانة السيارات، وتفقد سير العمل، بالإضافة لسيارات الصيانة المتنقلة وما تحويه من معدات وقطع غيار.

وحرص على الاطلاع على وحدة التدريب بالمبنى الإداري بمركز الإسناد، واطلع خلالها على محتويات الوحدة من قاعات تدريب ومكاتب.

وقال "العويسي": الهيئة على أهبة الاستعداد والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية الأرضية والجوية من خلال اللجان وفرق العمل التي تشكل ويعمل فيها أفضل الكوادر الفنية والإدارية لتسهيل مهمة الحج.