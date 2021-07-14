"الصحة" ندعو الجميع إلى عدم الإنسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاحات كورونا

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أكدت على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

أكدت الصحة على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنسياق وراء الشائعات حول فاعلية لقاحات كورونا.

مشيرةً إلى مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة بالمملكة وذلك وفقاً للأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1226) حالة مؤكدة وتعافي(1128) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10929) حالة منها (1430) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (504960) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (486011) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8020) حالة"يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)