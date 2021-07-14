محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمناقشة خطط عمل واستعدادات القطاعات لاستقبال عيد الأضحى

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ،مع تواجد المسئولين التنفيذيين، وتفعيل غرف العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها،ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولا بأول،ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد غلق المحلات والمنشآت التجارية،ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات كورونا وفي ظل التعايش مع أزمة الفيروس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم لمراجعة خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى، وذلك حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،المسؤولين التنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومسؤولى القطاعات الخدمية والمرافق الحيويةمن الأوقاف والتموين والصحة،مياه الشرب، والصرف الصحي،الكهرباء،الطب البيطري، والحماية المدنية والمرور، فضلا عن عدد من الإدارات بالديوان العام للمحافظة.

ناقش المحافظ خطط عمل القطاعات الخدمية لاستقبال العيد،حيث أتمت مديرية الأوقاف بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية«طوال أيام العيد»برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مديري الدعوة والمساجد والمتابعة والمساجد الأهلية والإرشاد،لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازيةوالتنبيه علىها والتي تتضمن الالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى والتأكيد على التباعد الجسدي بين المصلين، مع الغلق التام لدورات المياها، وتهيئة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى«بنفس ضوابط صلاة عيد الفطر»بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، مع تجهيز الخطباء والالتزام بالمدى الزمني المقرر للخطبة الذي أقرته الوزارة

وبالنسبة لخطةاستعداد قطاع التموين فقد وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين،باستمرار المتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء بمعرض بيع اللحوم والسلع الغذائية «أضحى مبارك» والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضى،للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والتموين والعارضين، فضلاً عن التنسيق لعمل قوافل يومية بمراكز المحافظة من خلال معارض ضمن مبادرة«كلنا واحد» لعرض وبيع اللحوم والسلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة ،والتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية لتكثيف الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها،والدفع بكميات احتياطية لأى منطقة قد يحدث بها شكوى أو قصور، ومتابعة أرصدة المواد البترولية وتكليف مفتشين بكل محطة تعبئة بوتاجاز لضمان استمرار الإنتاج على النحو المطلوب مع وجود رقابة على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات بجانب التنبيه على المخابز البلدية بالعمل بكامل طاقتها خلال أجازة العيد والتأكد من توافر أرصدة كافية من السلع والدقيق بالمطاحن

وفي قطاع الطب البيطري يتم فتح جميع المجازر طوال أيام الأسبوع لاستقبال المذبوحات وذبح الأضاحي للمواطنين مجاناً «خلال أيام العيد»،مع تدعيمها بعددكاف من الأطباء البيطريين للكشف على المذبوحات،والتنسيق بين التموين ومباحث التموين والصحة لتكثيف الحملات التفتيشية على الجزارين ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة،ومحلات بيع اللحوم المصنعة وثلاجات حفظ اللحوم، والمرور على فرق الأمن والمستشفيات للكشف على اللحوم والدواجن والجمعيات الاستهلاكية، مع عمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة بالمديرية وإداراتها السبع وغرف العمليات وتليفوناتها (المديرية 2322128/2367351/2367352) ،(الواسطى 2510521)، (ناصر 3813090)، (بني سويف 22243090) ،(ببا 4400413)،(الفشن 3723164)،(اهناسيا 3736058)، (سمسطا 2261506)، ومتابعة سيرالعمل باللجنة المشكلة«برئاسة السكرتير العام المساعد»للمرور على المجازر وشوادر اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية والصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها

فيما يتعلق باستعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تم رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط طوال أيام العيد،وتم التأكيد على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، والصفحة الرسمية للشركة على، وغرفة عمليات الخط الساخن 125، والمتابعة المستمرة لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكد من عمل جميع المحطات بكفاءتها ،ومتابعة الصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه، ومتابعة الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائى

وتضمنت خطة قطاع الكهرباء تفعيل غرفة العمليات للتعامل مع أية حالات طارئة ولسرعة اتخاذ القرار، وعمل نوبتجيات وخطة طورائ على مدار 24 ساعة بمقر القطاع والهندسات التابعة له، مع تواجد كافة فرق إزالة الأعطال للجهدين «متوسط ومنخفض»، بجانب فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في كافة التخصصات للتدخل الفوري«حال حدوث أعطال بالشبكة»،بالإضافة إلى تفعيل الخط الساخن 121 الخاص بتلقى بلاغات الأعطال، بالتوازي مع عمل مركز التحكم بالقطاع الذي يعمل على مدار 24 ساعة واتخاذ اللازم بشأنها على الفور على أرقام ( 01206527888/ 2238338)، علاوة على تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها بها عند اللزوم، وتجهيز جميع السيارات والأوناش للتعامل مع الأعطال بالسرعة المطلوبة،فيما يجرى حالياً تكثيف أعمال الصيانة على مكونات الشبكة والمغذيات واللوحات للحد من الأعطال، وتواجد سيارات الاختبارات لتحديد أي عطل في حينه

وفي قطاع الصحة، فقد تم تشكيل غرفة أزمات فرعية بالمديرية ،تحت إشراف وكيل الوزارة، مع إبلاغ مديري المستشفيات والطوارئ بتنفيذ خطة إخلاء الأقسام التي لهاعلاقة بالطوارئ واستدعاء فريق الانتشار السريع«حال حدوث طوارئ»،مع التأكد من توفر رصيد إستراتيحي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى،والاطمئنان على توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته، وجاهزية الأسرًة بالأقسام الداخلية، ومراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة للأحداث والتجمعات وتحديد مستشفيات الإحالة،بجانب المرور صباحا ومساءَ على جميع المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل، والتأكيد على جاهزية ثلاجات حفظ الموتي والتنسيق مع محافظتي الفيوم والمنيا في هذا الشأن، وعمل نوبتجية لمخازن أدوية ومستلزمات المديرية ،

وفيما يتعلق بخطة الطوارئ الوقائية لمديرية الصحة،فقد تم التأكيد على تكثيف حملات المرور على المحلات والشوارد ومصانع إنتاج اللحوم وسحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة،وعمل حملات مشتركة مع التموين ومباحث التموين للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشآت الغذائية خاصة فيما يتعلق بالشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية، وتشديدالرقابة على الباعة الجائلين والرقابة على سيارات نقل اللحوم البلدية والأحشاء من المجازر، وإجراء التقصى الوبائي لحالات الاشتباه بالتسمم الغذائي أولاً بأول للوقوف على مصدرها والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي، وكذا الإشراف على جميع عمليات المياه المختلفة ....

في المقابل تضمنت خطة مرفق الإسعاف لاستقبال العيد تأمين جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة بعدد 75 سيارة إسعاف ومراجعة جاهزيتها وأماكن تمركزها وانتشارها على الطرق والمحاور وتزويدها بكافة المستلزمات من الأجهزة والمعدات وإجهزة اللاسكى واسطوانات الأوكسحين، والتي تتوزع بواقع 5 سيارات بمركز الواسطى، و8 سيارات بناصر، و32 سيارة لبندر ومركز بني سويف، و8 سيارات لإهناسيا، و8 سيارت بمركز ببا، و7 سيارات بمركز سمسطا، و7 بالفشن

في حين تستعد إدارة الحماية المدنية بخطة عمل تشمل مراجعة وتجهيز جميع سيارات الإطفاء بالأطقم الفنية والإدارية ،واستعداد جميع مفتشي المفرقعات وبصحبة الأجهزة والمعدات الخاصةبالكشف والتعامل مع المفرقعات لتأمين محيط المساجد، بجانب استعدا قسم الإنقاذ النهري بالأجهزة والمعدات للتعامل مع أي حالات طارئة

بينما تضمنت خطة التضامن توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، وتنظيم حفل إفطار مع مؤسسات الأيتام، فيما استعدت مديرية الزراعة بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفةعمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضى الزراعية قد تحدث استغلالاً لأجازة العيد، في حين تستعد مديرية الشباب والرياضة بفتح جميع مراكز الشباب لممارسة الأنشطة المختلفةسواء الرياضية أو الثقافية أو الصحية، والدينية الفنية والاجتماعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك