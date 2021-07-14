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رئيس جامعة بني سويف يترأس عدد من الاجتماعات

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رئيس جامعة بني سويف يترأس عدد من الاجتماعات رئيس جامعة بني سويف يترأس عدد من الاجتماعات

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مركز الطباعة والنشر، واجتماع اللجنة العليا لإدارة الوافدين، واجتماع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتور ناجى رضوان مدير مركز الطباعة والنشر، والدكتور حسام نصار المنسق العام لإدارة الوافدين، وأعضاء مجالس الإدارات، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وتمت مناقشة عدد من الموضوعات خلال اجتماع مركز الطباعة والنشر، منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء كافة مستلزمات واحتياجات المركز من ماكينات نسخ وطباعة الألواح الطباعية وغيرها.

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات خلال اجتماع إدارة الوافدين منها ترشيح عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة في مختلف التخصصات للاشتراك في الندوات والحلقات النقاشية عبر الانترنت webinar عن كيفية التعامل مع منصة ادرس في وكيفية التقدم للدراسة والترويج لكليات الجامعة المختلفة.

فيما تمت مناقشة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة خلال اجتماع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

المصرى اليوم

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