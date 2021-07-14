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كيف يستفيد أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري؟

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كيف يستفيد أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري؟ كيف يستفيد أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري؟

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كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موقف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل من أصحاب المعاشات.

قالت «عبدالحميد» لـ«المصري اليوم» من خلال بث مباشر، الأربعاء «إن أصحاب المعاشات يستطيعون الاستفادة من المبادرة، والحصول على وحدة الإسكان المتوسط، على أن يحصلوا على تمويل لمدة 15 سنة في مقابل دفع 40% مقدما.

وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

المصرى اليوم

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