محافظ الفيوم يعقد اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق منظومة النظافة الجديدة

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم، اللقاء المجتمعي، بمجلس مدينة الفيوم، لمناقشة أليات تطبيق منظومة النظافة الجديدة، وجمع القمامة بالمدينة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائبين ميرفت عبدالعظيم، وايمن شكري عضوي مجلس النواب، والاستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والاستاذ محمد رجب المدير التنفيذي لجمعية صلاح الدين الأيوبي، ورؤساء الأحياء، والجهاز التنفيذي بمجلس المدينة، وعدد من أهالى مدينة الفيوم.
في البداية، هنأ محافظ الفيوم الحضور جميعاً بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أن الهدف من اللقاء الإستماع إلى أراء، ومقترحات الموطنين، واستعراض كافة الخطوات والإجراءات التي تتم بين الجهاز التنفيذي ومناقشتها مع المواطنين، لبدء العمل بمنظومة النظافة الجديدة، بعدد من المناطق بمدينة الفيوم، والتي تشمل المنطقة الصناعية، ولطف الله، ودله، والمسلة، لافتاً أنه يجري الإعداد والتنسيق، مع جمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع لإطلاق مبادرة لأعمال النظافة وجمع القمامة بالتوازي مع عقد مجموعة من الندوات التوعوية للمواطنين لتعريفهم بأهمية النظافة والصحة العامة، والمحافظة على أعمال التجميل والتطوير بمدينة الفيوم.
أكد المحافظ، خلال اللقاء، أن المواطن شريك أساسي في تطبيق منظومة النظافة الجديدة، من خلال التوعية، والإلتزام، والتعاون، للعمل على إظهار المدينة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق، كما استعرض المحافظ عدداً من المشروعات الخدمية والترفيهية التي يتم تنفيذها على أرض مدينة الفيوم، والتي تشمل ميدان السواقي، وحديقة المدينة، والمجمع الخدمي الترفيهي خلف سور الحديقة الدولية، كمتنفس لأهالي المحافظة، مضيفاً أنه يتم توفير مشروعات للشباب بعدد من الميادين، وقطع الأراضي الفضاء، ومحاور بعض الشوارع، موضحاً إلى تمويلها من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال مبادرة مشروعك بديوان عام المحافظة.
ولفت المحافظ، إلى تفعيل رقم واتس اب خاص بمنظومة النظافة، يوجد به المسئولين عن النظافة بمدينة الفيوم ومسئولي الجهاز التنفيذي للمحافظة، لسرعة الإستجابة والمتابعة لشكاوي المواطنين، مضيفاً أنه يجري التوسع في انشاء مصانع لتحويل المخلفات إلى كهرباء، وسماد زراعي كمصنع التغويز بقرية قلهانه التابعة لمركز اطسا، ومصنع العدوة بمركز الفيوم، وأنه جاري التنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لإقامة شركة كبرى لإدارة منظومة النظافة بالمحافظة.
وأضاف المحافظ أنه يتم إعادة تنظيم المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، فضلاً عن استغلال بعض قطع الأراضي التابعة لمجلس مدينة الفيوم كموقف لسيارات الاجرة، تيسيراً للحركة المرورية، لافتاً إلى أنه جاري العمل لنقل كافة السويقات العشوائية بمدينة الفيوم إلى سوق الخضار والفاكهة بدمو، مشيراً أنه يتم الإستعانة بأبناء القرى والمناطق التي تنفذ بها مشروعات مبادرة «حياة كريمة» للعمل بتلك المشروعات، وأنه تم توجيه وكيل وزارة القوى العاملة بمراجعة العمالة المحلية بتلك المشروعات.
خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لعدد من شكاوي المواطنين، موجهاً المسئولين بسرعة فحصها، وحلها، كما استعرض الحضور مقترحاتهم، وأرائهم في تطوير المدينة، والمشاركة في تطبيق منظومة النظافة الجديدة.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس مدينة الفيوم، أنه يتم استهداف كل يوم منطقة بمدينة الفيوم، لرفع الأتربة والاشغالات بتلك المنطقة، من خلال مجموعة عمل محددة، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع الإشغالات التي تتم على الطريق الدائري.