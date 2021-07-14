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بعث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية: «يطيب لي ان أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم العاملين بمحافظة القاهرة بأصدق التهاني المباركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعاده الله على سيادتكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمان داعيا الله عز وجل أن يحفظ سيادتكم دائما ذخرا للوطن وان يسدد خطاكم على طريق التنمية ودائما يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة بمزيد من الامن والاستقرار والازدهار والتقدم».