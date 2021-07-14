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محافظ القاهرة يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ القاهرة يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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بعث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية: «يطيب لي ان أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم العاملين بمحافظة القاهرة بأصدق التهاني المباركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعاده الله على سيادتكم وعلى والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمان داعيا الله عز وجل أن يحفظ سيادتكم دائما ذخرا للوطن وان يسدد خطاكم على طريق التنمية ودائما يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة بمزيد من الامن والاستقرار والازدهار والتقدم».

المصرى اليوم

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