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وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بالوحدات الصحية في منيا القمح

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وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بالوحدات الصحية في منيا القمح وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بالوحدات الصحية في منيا القمح

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على الوحدات الصحية بمنيا القمح، لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، ودراسة إمكانية إضافة خدمات طبية جديدة، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بها، حيث تفقد وحدة طب الأسرة بالتلين، ووحدة ملامس، بحضور النائب خالد مشهور، والنائب أحمد البنا عضوي مجلس النواب، ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح.

تفقد وكيل الوزارة خلال زيارته الخدمات الطبية المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وخدمات طب الأسنان، وغيرها من خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، وقام بالتأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن العمل بالوحدات، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بخدمات الرعاية الأولية.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة مع أعضاء مجلس النواب، ومدير الإدارة الصحية تطوير الخدمات الطبية بتلك الوحدات، وإمكانية إضافة خدمات طبية تخصصية جديدة بوحدة ملامس، وفقاً للاحتياجات الطبية للمواطنين من أهالي القرية والقري المحيطة بها، ومؤشرات أداء العمل، وتردد المواطنين على الوحدة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بالتلين، لخدمة المرضي والمواطنين بمركز منيا القمح.

المصرى اليوم

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