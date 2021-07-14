سلمي أيمن تتصدر منافسات السباحة بالدور قبل النهائي لبطولة العالم للخماسي

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اختتمت منذ قليل، منافسات السباحة للسيدات بالدور قبل النهائي، لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وتصدرت سلمي أيمن لاعبة المنتخب الوطني المركز الأول بالمجموعة (أ) بنقاط 291 ، فيما جاءت الروسية أيكاترينا جالوخينا المركز الثاني بمجموع نقاط 291 ، بينما أحتلت لاعبة المنتخب الروسي ماريا سامويلوفا المركز الثالث بمجموع نقاط 284 ، كما جاءت هانيا طارق في المركز الخامس و العشرون بمجموع نقاط 255.

فيما تصدرت الإيطالية بياترس ميركيوري المركز الأول بالمجموعة (ب) بنقاط 286 ، بينما جاءت لاعبة المنتخب الكوري ييونج سيو المركز الثاني بمجموع نقاط 285 ، أما المركز الثالث فحصلت علية لاعبة المنتخب المجري هانا بريتنر بمجموع نقاط 284 ، فيما حصدت ملك خالد المركز السابع بمجموع نقاط 280 ، يليها أميرة قنديل في المركز الثامن بمجموع نقاط 280.

ويشارك في منافسات اليوم 73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رءوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن.