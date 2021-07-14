محمد شريف يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة كايزر تشيفز

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تلقى محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سعيدًا قبل مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب محمد شريف، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات رزقني اليوم بمولود أسميته شريف محمد شريف..اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».

يذكر أن محمد شريف يتواجد حاليًا مع بعثة الأهلي في المغرب، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل المهاجم صاحب الـ25 عامًا صدارة هدافي الدوري برصيد 15 هدفًا مناصفة مع أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا.