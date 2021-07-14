أخبار عاجلة

الإسعاف تنقل طالبة بالثانوية من اللجنة بسبب طلق الولادة -
الراحمون يرحمهم الله ❤️ عم ناصر بيفطر ويعشى القطط من 35 سنة -
قرارات قيس سعيد دستورية 100%.. تعرف على الفصل 80 من دستور تونس -
رئيس بعثة اليد: خسارة مباراة لاتمثل أزمة.. والأهم دور الثمانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تنافس على برونزية التايكوندو -
دراسة تكشف نتائج مفاجئة عند تلقي جرعة مزدوجة من «أسترازينيكا وفايزر» (تعرف عليها) -
وزيرة التضامن الاجتماعي: توجيهات من السيسي بتشجيع المنتجات الحرفية -
«الأهلي بيكسب بالحُكّام».. بسنت شوقي تغضب زوجها محمد فراج بسبب فريقه المُفضل -
زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب ولاية «العثمانية» بتركيا -
أمل أخير أمام هداية ملاك في أولمبياد طوكيو 2020.. هل تفعلها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قوة مخصصة للطوق الأمني حول المشاعر المقدسة خلال الحج

Print
قوة مخصصة للطوق الأمني حول المشاعر المقدسة خلال الحج قوة مخصصة للطوق الأمني حول المشاعر المقدسة خلال الحج
الاستعانة بكاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح

قوة مخصصة للطوق الأمني حول المشاعر المقدسة خلال الحج

قال قائد المهام الميدانية اللواء عبد الرحمن التركي: إن مهام القوة مساعدة الأمن العام والانتشار وعمل طوق أمني حول المشاعر المقدسة.

وأضاف: تم تحضير قوة مخصصة للطوق الأمني واتخاذ كل التدابير الأمنية لمنع الوصول إلى المشاعر، وتمت الاستعانة بكاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح العالية والمنخفضة ليلية وحرارية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لشرح الخطط الأمنية لحج العام 1442هـ.

كما أكد أنه لن يتم السماح لأي مخالف بالدخول إلى المشاعر المقدسة، ومن يخالف يطبق بحقه النظام، ومن يملك تصريحًا يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في جولة مفاجئة.. أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية

في جولة مفاجئة.. أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية

بدعم من منصة إحسان.. "أيتام جدة" تقدم كسوة العيد لـ2614 مستفيدًا

بدعم من منصة إحسان.. "أيتام جدة" تقدم كسوة العيد لـ2614 مستفيدًا

استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا!

استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا!

المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هوندا

المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هوندا