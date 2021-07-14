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الإسعاف تنقل طالبة بالثانوية من اللجنة بسبب طلق الولادة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:55 مساءً
الراحمون يرحمهم الله ❤️ عم ناصر بيفطر ويعشى القطط من 35 سنة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:55 مساءً
قرارات قيس سعيد دستورية 100%.. تعرف على الفصل 80 من دستور تونس
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:55 مساءً
رئيس بعثة اليد: خسارة مباراة لاتمثل أزمة.. والأهم دور الثمانية
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:50 مساءً
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تنافس على برونزية التايكوندو
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:50 مساءً
دراسة تكشف نتائج مفاجئة عند تلقي جرعة مزدوجة من «أسترازينيكا وفايزر» (تعرف عليها)
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:49 مساءً
وزيرة التضامن الاجتماعي: توجيهات من السيسي بتشجيع المنتجات الحرفية
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:49 مساءً
«الأهلي بيكسب بالحُكّام».. بسنت شوقي تغضب زوجها محمد فراج بسبب فريقه المُفضل
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:49 مساءً
زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب ولاية «العثمانية» بتركيا
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:49 مساءً
أمل أخير أمام هداية ملاك في أولمبياد طوكيو 2020.. هل تفعلها؟
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:49 مساءً
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فيديو اليوم السابع
التعليم تفتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للإلتحاق بالمدارس
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 14 يوليو 2021 04:53 مساءً
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:55 مساءً
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