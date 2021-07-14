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طلاب الثانوية العامة يشتكون من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالدقهلية ()

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طلاب الثانوية العامة يشتكون من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالدقهلية (فيديو) طلاب الثانوية العامة يشتكون من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالدقهلية ()

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اشتكى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة «علمى » في الدقهلية ، اليوم، من طول امتحان الجبر والهندسة الفراغية مؤكدين أن الامتحان يحتاج تفكير ومراجعة لكن الوقت الأصلى لم يكفى .

وقال عدد طلاب لجنة مدرسة الثانوية العسكرية «الامتحان كان 25 سؤال ويحتاج لتفكير طويل لكن ساعتين لاتكفى للحل واضررنا للحل في نهاية الوقت عشوائيا دون تركيز أو مراجعة»

كما اشتكت طالبات لجنة مدرسة أحمد رشاد غتيم الثانوية في المنصورة «من أن الامتحان احتوى على بعض الأسئلة غير المفهومية وأن الاجابات التي حصلوا عليها لم تكن ضمن الاختيارات مما تسبب في ارباكهن»

كما اشتكت طالبات الثانوية العامة من تضييع أكثر من نصف ساعة على التوقيع أكثر من مرة على كشوف الحضور وكتابة اسمائهن وقالت الطالبات «احنا كنا أولى بالوقت ده نستغله في الامتحان مش في التوقيعات».

وطالب عدد من أولياء الأمور بضرورة مراعاة الحالة النفسية للطلاب وعدم اضاعة الوقت داخل اللجان والاكتفاء بالتوقيع على الحضور لحظة دخول اللجنة قبل توزيع الورق وقبل بدء الامتحان فعليا «

المصرى اليوم

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