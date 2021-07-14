البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك..صور

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هنأ البابا تواضروس الثاني ،بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر ،بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وأكد شيخ الأزهر خلال اللقاء على عمق الروابط والوحدة الوطنية التى تربط بين المسلمين والمسيحيين فى وطن واحد .

وزار البابا تواضروس مقر مشيخة الأزهر، وبرفقته وفد كنسي، وكان في استقبالهم شيخ الأزهر وقيادات المشيخة.

ورحب شيخ الأزهر خلال اللقاء، بقداسة البابا والوفد المرافق، معربًا سعادته بهذه الزيارة، التي غابت الفترة الماضية بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته هنأ البابا فضيلة الإمام، وقال: كل سنة وأنتم طيبين، سعداء أن نعود لتبادل الزيارات التي حرمتنا منها ظروف انتشار فيروس كورونا.

وأضاف : أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والأمة الإسلامية بهذا العيد، ودومًا عيد الأضحى يحمل لنا معاني التضحية والبذل وهو درس نحتاج أن نتعلمه جميعًا.

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البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك