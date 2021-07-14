أخبار عاجلة

الإسعاف تنقل طالبة بالثانوية من اللجنة بسبب طلق الولادة -
الراحمون يرحمهم الله ❤️ عم ناصر بيفطر ويعشى القطط من 35 سنة -
قرارات قيس سعيد دستورية 100%.. تعرف على الفصل 80 من دستور تونس -
رئيس بعثة اليد: خسارة مباراة لاتمثل أزمة.. والأهم دور الثمانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تنافس على برونزية التايكوندو -
دراسة تكشف نتائج مفاجئة عند تلقي جرعة مزدوجة من «أسترازينيكا وفايزر» (تعرف عليها) -
وزيرة التضامن الاجتماعي: توجيهات من السيسي بتشجيع المنتجات الحرفية -
«الأهلي بيكسب بالحُكّام».. بسنت شوقي تغضب زوجها محمد فراج بسبب فريقه المُفضل -
زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب ولاية «العثمانية» بتركيا -
أمل أخير أمام هداية ملاك في أولمبياد طوكيو 2020.. هل تفعلها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنوفية يستقبل صاحب واقعة قطار منوف (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، اليوم الأربعاء، المواطن محمد رشاد وبصحبته ابنته ملك، صاحب واقعة تعدي كمساري قطار منوف، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، وذلك في إطار تقديم الدعم الكامل والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين والتعامل الفوري مع استغاثتهم عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن أسفه الشديد لما بدر من تصرفات تجاه المواطن، مشيدا بمستواه الأخلاقي والتعامل مع الموقف بانضباط وثبات، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة له.

ومن جانبه، أعرب صاحب الواقعة عن سعادته بهذه اللفتة الطبية وحرص محافظ المنوفية على التواصل معه لمقابلته، فيما قدم المواطن تحية شكر وتقدير للمحافظ لما يقوم به من مجهودات في التواصل وتقديم الدعم للحالات الإنسانية.

جدير بالذكر أن صاحب واقعة قطار منوف يبلغ من العمر 39 عاما، ويعيش بمنطقة المرج بالقاهرة، ويعمل موظفا بإحدي الشركات ويذهب لقرية الحامول بصفة مستمرة لزيارة جدة ابنته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس بعثة اليد: خسارة مباراة لاتمثل أزمة.. والأهم دور الثمانية

رئيس بعثة اليد: خسارة مباراة لاتمثل أزمة.. والأهم دور الثمانية

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تنافس على برونزية التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تنافس على برونزية التايكوندو

دراسة تكشف نتائج مفاجئة عند تلقي جرعة مزدوجة من «أسترازينيكا وفايزر» (تعرف عليها)

دراسة تكشف نتائج مفاجئة عند تلقي جرعة مزدوجة من «أسترازينيكا وفايزر» (تعرف عليها)

وزيرة التضامن الاجتماعي: توجيهات من السيسي بتشجيع المنتجات الحرفية

وزيرة التضامن الاجتماعي: توجيهات من السيسي بتشجيع المنتجات الحرفية