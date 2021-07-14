الإسكندرية تكافح الحشرات والقوارض برش وتعقيم الميادين والشوارع (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التنفيذيين ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات التطهير والتعقيم طوال أيام العيد حرصا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من الأمراض.

وتنفيذاً للتكليف، قام حي العجمي برئاسة السيد موسى بتكثيف حملات التطهير بنطاق الحي لمكافحة الحشرات والقوارض وناقلات العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قامت إدارة الحدائق بالأعمال بتنفيذ عدد من الحملات تضمنت مناطق أبو يوسف قبلي وبحري، والحديد والصلب، وشارع الهانوفيل، بمنطقة وادي القمر، ومنطقة طلمبات ومساكن المكس، ومساكن إيجي كاب وطلعت مصطفى، والصينية، ومنطقة مستشفى العجمي، وطريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى الهانوفيل.

كما نفذ حي العامرية ثان بإشراف اللواء أشرف بهجت عدد من حملات التطهير للحد من انتشار كورونا والحشرات الضارة تضمن مناطق قرية عرابي، بكمبوند الفيروز ومحطات الأتوبيسات والسرفيس بنطاق الحي.

وواصل حي المنتزه ثان بإشراف اللواء حسن الجمال حملاته الخاصة بتطهير مختلف الشوارع والميادين تحت إشراف اللواء حسن الجمال،بدءا من شارع 45 وصولا إلى المندرة بحري ومحيط شيراتون المنتزه، وميدان مسجد المندرة البحري.

وفي حي غرب تابعت المهندسة سحر شعبان حملة لتطهير وتعقيم الميادين ومحطات الأتوبيس وأماكن تجمع المواطنين بنطاق الحي.

كما قام مركز ومدينة برج العرب بقيادة اللواء علاء يوسف بعدد من الحملات لتعقيم وتطهير الأماكن التي يتردد فيها المواطنين حفاظاً على السلامة والصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وشدد اللواء الشريف علي استمرار هذه الحملات بجميع أماكن تجمع وتردد المواطنين حفاظاً على سلامتهم ووقاية لهم من الأمراض.

استعداداً لـ"الأضحى" .. الاسكندرية تكافح الحشرات والقوارض برش وتعقيم الميادين والشوارع (صور)

استعداداً لـ"الأضحى" .. الاسكندرية تكافح الحشرات والقوارض برش وتعقيم الميادين والشوارع (صور)

استعداداً لـ"الأضحى" .. الاسكندرية تكافح الحشرات والقوارض برش وتعقيم الميادين والشوارع (صور)

استعداداً لـ"الأضحى" .. الاسكندرية تكافح الحشرات والقوارض برش وتعقيم الميادين والشوارع (صور)

استعداداً لـ"الأضحى" .. الاسكندرية تكافح الحشرات والقوارض برش وتعقيم الميادين والشوارع (صور)

استعداداً لـ"الأضحى" .. الاسكندرية تكافح الحشرات والقوارض برش وتعقيم الميادين والشوارع (صور)

استعداداً لـ"الأضحى" .. الاسكندرية تكافح الحشرات والقوارض برش وتعقيم الميادين والشوارع (صور)

استعداداً لـ"الأضحى" .. الاسكندرية تكافح الحشرات والقوارض برش وتعقيم الميادين والشوارع (صور)

استعداداً لـ"الأضحى" .. الاسكندرية تكافح الحشرات والقوارض برش وتعقيم الميادين والشوارع (صور)

استعداداً لـ"الأضحى" .. الاسكندرية تكافح الحشرات والقوارض برش وتعقيم الميادين والشوارع (صور)

استعداداً لـ"الأضحى" .. الاسكندرية تكافح الحشرات والقوارض برش وتعقيم الميادين والشوارع (صور)

استعداداً لـ"الأضحى" .. الاسكندرية تكافح الحشرات والقوارض برش وتعقيم الميادين والشوارع (صور)