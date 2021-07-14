لحماية الأرض من كويكب خطر.. علماء صينيون يخططون لإطلاق 23 صاروخا نحو الفضاء

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قالت ورقة بحثية نشرها موقع «Live Science» أن علماء الصين يخططون لإطلاق أكثر من عشرين صاروخا باتجاه كويكب ضخم، من أجل تغيير مساره، نظرًا لأن هناك فرضية تفيد بوجود احتمالًا ضئيلًا لاصطدامه بالأرض، مما قد يسبب كارثة عالمية.

ويشير موقع Live Science ، إلى أن الحديث يدور حول الكويكب «بينو الذي تشكل كتلته 77.5 مليون طن وعرضه أكثر من 400 متر، والذي يعتقد بعض العلماء أن هناك احتمال ضئيل لأنه سيصطدم بكوكبنا استنادًا على أنه سوف يمر بالقرب من الأرض على مسافة 7.5 مليون كيلومتر خلال أعوام 2175-2199 .

ورغم أن احتمال اصطدام هذا الكويكب بالأرض ضئيل جدا، إلا أنه في حال حدوث الاصطدام فسوف يسبب دمارا كبيرا، نتاج تحرر ما يعادل 1200 ميجاطن من مادة التروتيل الشديدة الانفجار منه وهو ما يعادل 80 مرة من قوة انفجار القنبلة النووية فوق هيروشيما.

ووفقا لحسابات فريق من العلماء الصينيين، فإن تغيير مسار الكويكب لمسافة 9 آلاف كيلومتر، يستلزم استهدافه بـ 23 صاروخا من نوع Long March 5 يزن كل منهم 900 طن.