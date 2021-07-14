رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العمل بمركز المعلومات ومعمل الحاسب الجديد

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تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور نانسى أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير اختبارات دورات التدريب على البرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي بجامعة المنوفية، وكان في استقباله الدكتور أحمد عصر، المشرف على وحدة التعليم الإلكترونى بالجامعة والمهندسة صفاء مصطفى محمد المدير التنفيذى للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

تفقد رئيس الجامعة مقر الاختبارات بمعامل مركز المعلومات والتوثيق والمعتمد، لتنفيذ التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية، واستطلع آراء طلاب الدراسات العليا عن إجراءات التدريب ومدى الاستفادة منها، وتفعيل وضمان كفاءة التدريب على البرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي.

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