«7 أعوام من الإنجازات.. الجمهورية الجديدة».. مسيرة شبابية في الإسكندرية للاحتفال بذكرى 30 يونيو

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نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندريه، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، مسيرة شبابية اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقالت «صفاء»، إن المسيرة تأتي في إطار الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، التي أثمرت عن إنجازات عديدة لم تشهدها الدولة المصرية منذ عهود كثيره، حيث شارك فيها ٣٠٠ شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب والطلائع وجميع الهيئات الشبابيه والرياضيه.

وأوضحت أنه جرى عقب انتهاء المسيرة التي انطلقت تحت شعار «7 أعوام من الإنجازات.. الجمهورية الجديدة»، تنظيم لقاء حواري للتعريف بأهم إنجازات الدوله المصريه خلال سبع سنوات، فضلا عن تكريم ٥ من أسر الشهداء، وتناول اللقاء الحواري أهم انجازات الدوله المصريه ومحور المحمودية وبشاير الخير.

وفى سياق متصل، نفذت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ضمن مبادرة «طور مهاراتك» تدريبات «مشوارى» للنشء والشباب لمعرفة وبناء قدراتهم وتأهيل الشباب لسوق العمل فهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وذلك في إطار سعيها الدائم لتحقيق الاستفادة القصوى للنشء والشباب.

وتهدف التدريبات إلى توجيه المسار المهني والتدريب والتخطيط الجيد والعمل على تنفيذ الأهداف المستقبلية.

"7 أعوام من الإنجازات .. الجمهورية الجديدة" .. مسيرة شبابية فى الاسكندرية للاحتفال بذكرى 30 يونيو (صور)

"7 أعوام من الإنجازات .. الجمهورية الجديدة" .. مسيرة شبابية فى الاسكندرية للاحتفال بذكرى 30 يونيو (صور)