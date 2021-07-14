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إعلان الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية

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: 5 آلاف شخص يخدمون 60 ألف حاج

جند المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل في السعودية 5000 شخص، من كوادره البشرية لتنفيذ خطته التشغيلية لموسم حج...

2c6f11c6bf.jpgأبهـا: الوطن
804454f031.jpg04 ذو الحجة 1442 هـ

إلزام الصيدليات بباركود على الأدوية يحمل السعر الفعلي لها

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن المنشآت...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ذو الحجة 1442 هـ

نقابة السيارات تطلق خدمة نقل حجاج الداخل إلى الحرم مباشرة

أطلقت النقابة العامة للسيارات وضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1442هـ , خدمة نقل الحجاج من المواطنين والمقيمين من أماكنهم...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png04 ذو الحجة 1442 هـ

ما هي خدمة سوار الحاج الذكي نسك

دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالشراكة مع مجموعة "stc" مشروع سوار...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png04 ذو الحجة 1442 هـ

ربط الهيئات والملحقيات الصحية بمركز الإحالات

صدر قرار وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بربط الهيئة الطبية العليا والملحقيات الصحية في الخارج بمساعد الوزير. كما ترتبط الإدارة...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png04 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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