إعلان الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية
السعودية : 5 آلاف شخص يخدمون 60 ألف حاج
جند المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل في السعودية 5000 شخص، من كوادره البشرية لتنفيذ خطته التشغيلية لموسم حج...
أبهـا: الوطن
04 ذو الحجة 1442 هـ
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن المنشآت...
الرياض : الوطن
04 ذو الحجة 1442 هـ
أطلقت النقابة العامة للسيارات وضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1442هـ , خدمة نقل الحجاج من المواطنين والمقيمين من أماكنهم...
مكة المكرمة :الوطن
04 ذو الحجة 1442 هـ
دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالشراكة مع مجموعة "stc" مشروع سوار...
مكة المكرمة :الوطن
04 ذو الحجة 1442 هـ
صدر قرار وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بربط الهيئة الطبية العليا والملحقيات الصحية في الخارج بمساعد الوزير. كما ترتبط الإدارة...
الرياض : سليمان العنزي
04 ذو الحجة 1442 هـ