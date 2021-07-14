إعلان الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية

إلزام الصيدليات بباركود على الأدوية يحمل السعر الفعلي لها

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن المنشآت...