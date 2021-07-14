قوة مخصصة للطوق الأمني حول المشاعر المقدسة خلال الحج

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الاستعانة بكاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح

قال قائد المهام الميدانية اللواء عبد الرحمن التركي: إن مهام القوة مساعدة الأمن العام والانتشار وعمل طوق أمني حول المشاعر المقدسة.

وأضاف: تم تحضير قوة مخصصة للطوق الأمني واتخاذ كل التدابير الأمنية لمنع الوصول إلى المشاعر، وتمت الاستعانة بكاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح العالية والمنخفضة ليلية وحرارية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لشرح الخطط الأمنية لحج العام 1442هـ.

كما أكد أنه لن يتم السماح لأي مخالف بالدخول إلى المشاعر المقدسة، ومن يخالف يطبق بحقه النظام، ومن يملك تصريحًا يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية.