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الأمم المتحدة تدعو الأفغانية و"طالبان" لوقف إطلاق النار خلال العيد

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الأمم المتحدة تدعو الحكومة الأفغانية و"طالبان" لوقف إطلاق النار خلال العيد الأمم المتحدة تدعو الأفغانية و"طالبان" لوقف إطلاق النار خلال العيد
شددت على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان

الأمم المتحدة تدعو الحكومة الأفغانية و

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان "يوناما"، اليوم (الأربعاء)، الأفغانية وحركة "طالبان" لإعلان وقف لإطلاق النار الأسبوع المقبل، بالتزامن مع مناسبة عيد الأضحى، بعد تزايد ملحوظ لوتيرة العنف والمواجهات المسلحة بين الطرفين.

وقالت البعثة الأممية لأفغانستان، في بيان نشرته "سبوتنيك": "نحث جميع الأطراف على إعلان وقف إطلاق النار في العيد، الذي يمكن أن يمنح الأفغان فترة راحة من الصراع، ويمكن أن يسهم في مفاوضات سلام مستدامة وذات مغزى".

وأعربت عن قلق الأمم المتحدة المتزايد إزاء التقارير حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في المناطق الأكثر تضررًا من الهجمات العسكرية المستمرة في جميع أنحاء أفغانستان.

وشددت "البعثة" على ضرورة محاسبة أولئك الذين يرتكبون أيًّا من الأعمال التي تنتهك حقوق السكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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